Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером

В скандале с экс-возлюбленным французским миллиардером Пьером Андюраном телеведущая решила расставить все точки над i. Виктория Боня призналась, что ее неправильно поняли.



Звезда записала видео, где рассказала свою версию событий. Короткий ролик Виктория Боня опубликовала в своем Instagram.

"Я никогда не комментировала свои отношения с Пьером. Его имя в последний раз упоминалось мной в середине лета. Больше я о нем не говорила. У него, надеюсь, хватит совести извиниться за свои слова, так как он повелся на провокацию. Я не стану сейчас комментировать и кого-то оскорблять, потому что это выше моего достоинства ”, – сообщила звезда на камеру.

Мнения фолловеров Бони разделились, однако многие посчитали, что даже в формате шутки высказывание телеведущей было оскорбительно и ей самой стоит принести извинения. Другие же настаивали, что говорить об этой ситуации не стоит, так как это только усугубит ситуацию.

"А за свою "шутку" про пиар за 500 тыс Вике не надо извиняться ?))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да забудь уже и не вспоминай. Зачем оправдываться. Выше ниже _пофиг😄", "Как уж на сковородке выкручиваешься, с Жориным таже песня была, может и прав он, что ты лживая и порой надо держать язык за зубами или отвечать за свои слова, а, то опускаешься ниже шляпки гвоздика, забитого в пол👎👎", – писали интернет-обыватели.

Напомним, на днях Виктория Боня рассказала блогеру Денису Куренкову, что ее отношения с Пьером Андюраном были лишь пиар-ходом. "Эта история была только для Жан-Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру", – сообщила она.

В ответ Андюран заявил, что версия телеведущей лжива с первого до последнего слова. Он никогда не платил ей за рекламу и не просил имитировать отношения. Также француз сравнил экс-возлюбленную с проституткой и заявил, что Виктория Боня бедна как церковная мышь и не может сама снять себе жилье.