После ЗАГСа пышка из "Дома-2" обрушилась на высохшего жениха

Саша Черно и Иосиф Оганесян поскандалили на пустом месте. Свадьба самой запоминающейся пары реалити-шоу "Дом-2" под угрозой.



Еще вчера, 22 октября, Саша была на седьмом небе от счастья. Она и Иосиф наконец-то подали заявление в ЗАГС. Регистрация брака состоится в Москве 22 декабря 2018 года.

Однако уже вечером жених и невеста разругались в пух и прах. Пышка вдруг решила, что ее худосочный избранник несчастлив рядом с ней. Видимо, чтобы исправить ситуацию и объяснить Оганесяну, как сильно он должен ее любить, Черно решила устроить скандал.



"Не нужно мне навязывать, что я с тобой несчастлив, что я тебя не люблю, что я не хочу от тебя детей. Если ты хочешь мне навязать, то не стоит, Саш. Я всего этого хочу, но раз ты этого не видишь с моей стороны, то, увы, это проблема в тебе. Твоя паранойя, твое недоверие и твое неуважение в мой адрес", – оправдывался ошарашенный Иосиф.

В ответ он обвинил Черно в черствости, якобы девушку никогда не интересовал его внутренний мир, его переживания и чувства. "Кроме себя, ты ничего не слышишь, тебе плевать на мое мнение", – теряя самообладание, высказался мужчина.

Заявление избранника окончательно вывело участницу телестройки из себя. "Я каждую ночь пытаюсь узнать, что у тебя в башке, в жопе, в животе, в твоей душе – ты ничего мне не говоришь. И ты сказал, что ничего я никогда не узнаю. Это твои слова", – обрушилась девушка на любимого.

Очередная склока Иосифа и Саши не удивила поклонников "Дома-2". Многие почитатели телестройки уверены, что не пройдет и месяца после свадьбы, как Черно и Оганесян расстанутся. Кто-то даже жалеет молодого мужчину, мол, тот не видит, на ком женится.

"Она разожралась еще больше)) а йося ее высох совсем)))😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бедный Еся, как он ее только терпит", "она даже похудеть нормально не могла , жрет и жрет, обколола лицо и думает красотка! Еще и орет вечно! Цирк🐷🐷", "Дно .,ужстик,Еся как ты терпишь ?" – писали интернет-обыватели в Сети.