Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову
По словам Королевой, ее сын – очень способный и "дружит" с языками. Наташа похвасталась, что по результатам ЕГЭ он легко мог бы поступить даже в МГУ.
У парня есть год на раздумья о том, в какой вуз и на какой факультет ему поступить. Сама певица предполагает, что сын выберет профессию, связанную с восточным направлением.
Архип не захотел оставаться в Америке для дальнейшей учебы. Скорее всего, он будет посещать курсы при НИУ ВШЭ или МГУ, передает teleprogramma.pro.
Стоит отметить, что Архип не планирует покорять вершины отечественного шоу-бизнеса. При этом совсем скоро он выступит с мамой на сцене в Кремле.
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