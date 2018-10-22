Гузеева впервые заговорила после семейной трагедии
Бессменная ведущая “Давай поженимся!” Первого канала обратилась к фанатам с благодарностью. Звезда выразила признательность за теплые слова и поддержку в соцсетях.
"Спасибо всем за поддержку. Кто пытался и в этом моем личном горе ужалить – желаю счастья. Еще раз спасибо всем", – написала Гузеева.
К слову, завистники даже в тяжелый для звезды момент пытались побольнее уколоть ее. Они всячески критиковали звезду. Однако Лариса никак не реагировала на желчные выпады. Ей было явно не до этого – тогда и сейчас ведущая пытается справиться с горькой утратой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, о смерти Альбины Андреевны стало известно 12 октября, Об этом рассказала дочь Ларисы Ольга в своих соцсетях.
О болезни родственницы знаменитости говорили еще в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в Instagram поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.
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