"Головин нажрался": народ в шоке от выходки знаменитого актера
Панин начал съемки первого режиссерского фильма и пригласил туда в качестве актера Головина, прославившегося благодаря сериалу "Кадетство" и фильму "Сволочи".
Артисты решили отдохнуть после съемок и записали совместное видео, в котором хотели донести до поклонников какую-то умную мысль. Однако у них не получилось. Фолловеры отметили, что мужчины находятся в неадекватном состоянии.
Пользователи соцсети предположили, что Головин сильно пьян. В ролике Александр смог выдать лишь пару несвязных фраз. "Мы смеемся вам в лицо", – кривляясь, заявил он. Панина происходящее явно забавляло, и он вставлял свои комментарии.
Подписчики актера отметили, что поведение Панина и Головина ужасно. "Что-то Головин нажрался не по-детски", "Головин! Ну куда тебя несет?", "Алкаши!", "Печально, что знаменитые личности, актеры, не уважая зрителей, выползают в своих трансляциях пьяными", – написали шокированные фолловеры.
Однако нашлись и те, кто вступился за актеров. "Устали после рабочего дня, выпили по 200 граммов, сняв напряжение, потом спать лягут. Не накручивайте, люди. Они профессионалы и тоже хотят отдохнуть", "Головин – молодой задорный раздолбай, кураж, веселье. А по Алексею видно – уставший. Ну оно того стоит", – прокомментировали видео поклонники артистов.
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