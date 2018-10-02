Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены

Виктор Шароваров считался одним из главных сердцеедов на реалити-шоу "Дом-2". Он крутил роман с Александрой Шевой, потом приударил за Ириной Пинчук, был влюблен в Анастасию Ендальцеву, флиртовал с Оксаной Ряской... На все это можно было бы смотреть сквозь пальцы, мол, на то она и молодость. Да вот беда – у Шароварова есть жена и дети.

Все любовные игры похотливого Шароварова проходили фактически на глазах у сыновей и супруги – плотские утехи показывали в выпусках "Дома-2". Женщина от переживаний и стыда готова была сквозь землю провалиться. Да и друзьям семьи она не могла объяснить, почему ее муж на глазах у всех страны крутит романы с какими-то легкодоступными девками. От всех этих переживаний здоровье Дарьи пошатнулось – у нее диагностировали рак.

"Считаю, что Виктор поступил подло и не по-мужски, – говорит знакомая семьи Руслана Мишина. – Причем это мягко сказано. Когда он ушел из дома, оставив супругу с двумя детьми, та на нервной почве заболела онкологией. Этот человек вел себя как свинья: сидел на острове и протирал штаны. Представляю, насколько тяжело сейчас его бывшей жене, ведь я сама в свое время пережила онкологию".

Мишина полагает, что Шароварова после всего случившегося и мужчиной-то считать нельзя. "Даше уже сделали две операции, не знаю, как она себя чувствует. Я как-то хотела пообщаться с ее близкими, но они очень настороженно отнеслись к этому. Какие мысли у Вити, мне вообще непонятно. Может быть, он хочет стать актером и ждет, когда его заметят. Но по факту он никому не нужен. Жаль, что участник ("Дома-2". – Прим. ред.) этого не понимает", – цитирует знакомую семьи журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Напомним, что от рака умерли несколько участников скандальной телестройки – Светлана Устиненко, Владимир Гришечкин, Петр Авсецин...