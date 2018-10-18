Растаявший Фадеев признался в любви молодой фаворитке
Певица с Урала Кристина Кошелева просто покорила известного российского продюсера и композитора. Максим Фадеев написал прочувствованное признание в Instagram, приурочив публикацию ко дню рождения девушки. И призвал своих поклонников присоединиться к поздравлениям.
"Как я рад, что этот год подарил нам тебя! Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой! И очень люблю тебя!" – написал Фадеев.
Кристина Кошелева участвовала в проекте "Песни" на канале ТНТ. Победительницей по итогам зрительского голосования певица не стала. Однако так понравилась Фадееву, что продюсер заключил с ней контракт. Уже после окончания телепроекта появилась информация о том, что Кристина записала официальный саундтрек фильму "Русалка" под названием "Снилось, как люблю", пишет Ura.ru.
Этим летом стало известно о выходе первого сольного клипа Кошелевой. Продюсер поздравил Кристину с дебютом, а также выразил надежду, что воплотит с ней свои "самые смелые идеи".
На сей раз одними поздравлениями и признаниями в любви Фадеев не ограничился. Он подарил имениннице видеозапись ее первого сольного концерта, оставив ссылку в Stories Instagram.
Ранее стало известно, что Максим Фадеев и его лейбл Malfa покинули проект "Песни" на ТНТ. Поклонники шоу спорят, кто займет место Фадеева. Называют Константина Меладзе и его продюсерский центр Meladze Music, а также Басту с лейблом Gazgolder. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было, интрига сохраняется.
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