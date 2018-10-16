Навка восхитила шикарной фигурой в прозрачной юбке
"Осень – это тоже маленькая жизнь", – подписала Татьяна Навка свой пост в микроблоге. На фотографии олимпийская чемпионка предстала в прозрачной шифоновой юбке с цветными вставками, легкой блузе, кожаной куртке и черных ботильонах.
Подписчики были единодушны: выглядит Навка потрясающе. "Красивая", "Яркая и вдохновляющая" – такими эпитетами наградили фигуристку поклонники. Отметили они и наряд звезды: "Юбка - просто космос", – написал один из комментаторов.
После ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступать в различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером Александром Жулиным. У пары есть общая дочь Саша, девочка занималась профессиональным теннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы, напоминает Teleprogramma.pro.
В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. У супругов дочка Надежда, малышке четыре годика. Татьяна признается, что мечтает еще об одном ребенке.
На днях Татьяна Навка отметилась задорным танцем на празднике по случаю дня рождения братьев-близнецов Верников. Поначалу фигуристка стеснялась танцевать на камеру, однако Игорю Вернику удалось расшевелить чемпионку.
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