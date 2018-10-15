Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова

Свадьба лидера группы "Ленинград" пройдет без гостей. Сергей Шнуров рассекретил дату, на которую назначена церемония бракосочетания.

Торжество намечено на 17 ноября. Избранница Сергея Шнурова – 27-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова. Заявление во Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной влюбленные подали 10 октября.

По данным портала 78.ru, молодые планируют расписаться "тихо" – вдвоем, без гостей. Музыкант до последнего не раскрывал детали своей личной жизни. "С Ольгой Абрамовой я знаком, это моя личная история и ее личная история, кому это интересно?" – отвечал лидер "Ленинграда" на вопросы журналистов, которые просили прокомментировать слухи о его предстоящей женитьбе.

Напомним, Шнуров недавно расстался со своей последней супругой Матильдой. После развода он признался, что "постоянно собирается жениться". Первой потенциальной женой эпатажной звезды была девочка из параллельной группы в детском саду. "Вообще, первый раз я собрался жениться, когда мне было пять лет, я всегда собираюсь жениться", – заявил артист.

Шнуров призвал всех выпить – даже в том случае, если его свадьба с Ольгой по каким-то причинам не состоится.

Напомним, ранее на официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал свою фотографию, а место подписи заняло новое стихотворение эпатажного артиста. Оно наполнено нецензурной лексикой.

В начале произведения Шнуров перечисляет все, что интересует общественность в его персоне: отношение к алкоголю, участие в телепроекте "Голос", возможная женитьба. Суть послания в том, что исполнитель не понимает ажиотажа вокруг своей персоны и его не волнует, что происходит в жизни других.

