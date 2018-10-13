Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра

Народный артист СССР Армен Джигарханян был доставлен в больницу 12 октября прямо из театра. Близкие отмечают, что госпитализация не была плановой.

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о том, что очередная госпитализация артиста была внеплановой. "Определенные проблемы со здоровьем есть. Врачи рекомендовали ему пару недель провести в больнице, здоровье поправить", – цитирует его телеканал "РЕН ТВ".

Согомонян предположил, что самочувствие актера ухудшилось не только под влиянием возраста, но и из-за постоянных стрессов, связанных со скандальным разводом Джигарханяна и украинской пианистки Цымбалюк-Романовской. "Но прямо чего-то критического, слава богу, нет", – подчеркнул друг артиста.

Пока остается неизвестным точный диагноз Армена Джигарханяна, с которым он очутился в больнице, а также срок. который ему придется провести под наблюдением врачей. Ранее адвокат актера подчеркивал. что из-за плохого самочувствие участие Джигарханяна в судебном заседании 22 октября исключено.

Отметим, несмотря на проблемы со здоровьем Армен Джигарханян продолжает активно работать в театре, который ранее был дан "на откуп" семейству Цымбалюк-Романовской. В актерской среде ходили нехорошие слухи о порядках, которые установила в храме культуры украинская пианистка и теперь Джигарханяну приходится лично наводить порядок.

Кроме того, сам актер уже не может представить своей жизни без творчества. Поэтому, уверены поклонники, он постарается как можно быстрее вернуться к работе и в этот раз.