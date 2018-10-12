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"Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Поклонники Ларисы Гузеевой встревожены – прошел слух, что мать актрисы ушла из жизни. Спровоцировала же его новость об отмене съемок программы "Давай поженимся!". Корреспондент Dni.Ru прояснил ситуацию. 

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"Съемки действительно отменили, но по техническим причинам, – рассказали работающие над программой сотрудники Первого канала. – Отмена никак не связана с Ларисой Гузеевой, тем более с ее матерью. Хотя мы знаем, что она очень плоха, и состояние здоровья вызывает серьезные опасения. Без любимой передачи зрители в любой случае не останутся – программа снимается блоками, сразу несколько выпусков, поэтому запас есть. Новые съемки назначены на другую дату".

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 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Напомним, что в начале октября ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в социальной сети поместила снимок, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Рядом – дочь звезды Ольга, протягивающая руку.

"Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!" – написала актриса под снимком. Лариса явно была взволнована состоянием 86-летней Альбины Андреевны. По этой причине она даже снизила активность в Instagram, чем напугала поклонников.

Как писали Dni.Ru, у 59-летней Гузеевой с матерью в последние годы очень теплые отношения. В 1997-м Лариса перевезла ее из Оренбургской области в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что находится в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости изрядно потрепала ей нервы. "Ты мое счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Все, что у меня есть, – твоими молитвами", – недавно публично обратилась к матери актриса.

Автор: Иван Губкин12 октября 2018, 14:09
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Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

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