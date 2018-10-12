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Шнуров высказался о своей свадьбе отборным матом

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров отреагировал на шумиху вокруг своей личной жизни. Сделал он это в свойственной манере.

Продолжение: Магазин для бедных соблазнил Пугачеву скидками пенсионерам с детьми
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На официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал свою фотографию, а место подписи заняло новое стихотворение эпатажного артиста. Так как оно наполнено нецензурной лексикой, Dni.Ru не могут опубликовать его.

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Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

В начале произведения Шнуров перечисляет все, что интересует общественность в его персоне: отношение к алкоголю, участие в телепроекте "Голос", возможная женитьба. А суть заключается в том, что исполнитель не понимает ажиотажа вокруг своей персоны, и его не волнует, что происходит в жизни других. По словам Сергея, он делает только то, что ему интересно, и не собирается соответствовать ничьим ожиданиям.

Подписчики неоднозначно отнеслись к посланию Шнурова. Они заявили, что благодаря своей публичности артист вынужден нести ответственность, ведь на него смотрят миллионы и берут пример.

"Многие из ваших во имя шума не только *** готовы, готовы душу заложить, близких подставить, друзей предать, а вы не довольны", "Человеку, который собирает тысячные стадионы, не ***, он несет таки определенную ответственность", "Такой старенький и дряхлый... молодец, что держится", "Да шнур, совсем ты скурвился, шоу голос это ваще *** ... да и с таким отношением к другим, ты дождешься, всем тоже на тебя будет ***, посмотрим как ты тогда запоешь (стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали поэтический пассаж пользователи Сети.

Ранее появилась информация о том, что недавно оформивший развод Шнуров снова собрался под венец. Якобы артиста заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября. Говорят, певец сообщил группе о намерении жениться, сопроводив заявление словами: "Жизнь меня ничему не учит!"

Автор: Наталья Аряева12 октября 2018, 11:08
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Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

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