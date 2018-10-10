Шнуров ужаснул следами побоев после развода
К вящей радости поклонников и журналистов Сергей Шнуров восстановил свою страничку в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал две фотографии, одна из которых буквально ошеломила фанатов.
Артист продемонстрировал внушительный синяк под глазом. В стихотворной форме, используя нецензурную лексику, Шнуров рассказал, что якобы стал жертвой подписчика, которому не понравилось, что певец удалил все публикации в аккаунте. "Так вот, с помощью насилья,/ Я вернулся в лоно,/ Пострадавший очень сильно,/ Даже вероломно", – завершил пост Шнуров.
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными: "Ух ты ,боже", "Последнее дело бить тех кто постоять за себя не может. Это провокация. Сейчас раздуют", "Ну, вот все на своих местах, а то последнее время какие-то метаморфозы с Вами происходили!", "пивной макияж?", "Блиин, выздоравливай!!!", "Очень сочувствую (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Ходили слухи, что Сергей подчистил свой аккаунт в пику бывшей жене Матильде, которая до недавнего времени совершала различные манипуляции со своей страничкой. А недавно она дала откровенное интервью. Проанализировав 11 лет совместной жизни, Матильда сделала вывод, что они с Сергеем прошли все стадии и изменили друг друга в лучшую сторону.
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