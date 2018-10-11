"Кабаре ужасов": Солнцев после пластики превратился в жену-старушку

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Четверг 11 октября
Лента новостей
21:20
Мать утонувшей 5-месячной девочки отправили в колонию
21:12
28-летнюю модель жестоко расстеляли в собственной машине
20:42
"По пьяни": Кокорин придумал странное оправдание избиению
20:36
Иностранец-домушник обокрал три дачи на 730 тысяч рублей
20:21
История повторяется: Порошенко пошел по стопам Гитлера
20:19
"Черкизово" усилит контроль за условиями доставки продукции в магазины
20:09
В ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 12 человек
20:06
Пьяный россиянин насильно забрал малыша у бывшей жены
19:48
Молодая мать месяцами истязала годовалого ребенка
19:19
Ведущий НТВ "умыл кровавыми соплями" журналиста Никонова
18:55
Россиянин познакомился с девушкой в кафе и обокрал ее на свидании
18:46
Экипаж МКС застрял на несколько лет в космосе из-за аварии "Союза"
18:45
Из глаза мужчины достали 15-сантиметрового червя (видео)
17:49
Сбежавшему с деньгами Порошенко грозит тюрьма
17:40
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
17:15
Пьяная автоледи разнесла припаркованные машины
17:14
Меланья Трамп рассказала об издевательствах
17:10
"Черкизово" угощает посетителей агровыставки "Золотая осень"
16:55
Уфимец выиграл пять миллионов рублей
16:41
Пожарные на публике приласкали своих пушистиков
16:32
Больная Началова оставила трогательное послание дочери
16:20
Похищенную Серовым Друзьяк нашли в невменяемом состоянии
16:18
Обвиненный в педофилии актер из "Глухаря" погиб в СИЗО
15:55
Журналист-неумеха опозорил Первый канал (видео)
15:54
Малахов с улыбочкой показал своего мохнатого "монстра"
15:46
Юлия Ковальчук побила растянувшуюся Волочкову
15:31
Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
15:12
Рапунцель с неродившимся ребенком убита инфекцией и глистами
14:57
Замужнюю Александрову засняли в постели с другим мужчиной
14:48
Бывший зэк предсказал судьбу Кокорина и Мамаева на зоне
14:43
Проклятие или заговор: почему потерпел крушение летевший к МКС "Союз"
14:22
Производители одобрили запрет на возврат непроданных продуктов
14:19
Звезда "Битвы экстрасенсов" сбежала от мужа-алкоголика
14:06
Предпенсионеры получат налоговые льготы
14:03
Как падали "Союзы"
14:00
При взрыве мины пострадали 12 детей
13:52
Певица парализовала МКАД съемками клипа
13:44
США нашли способ выкинуть "Газпром" из Европы
13:42
В Петербурге эвакуировали Морской вокзал
13:39
Принц Гарри и Меган Маркл станут многодетными родителями
13:36
Ядовитое молоко заполнило прилавки российских магазинов
13:34
На Кубани женщина до смерти залечила сына
13:27
Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой
13:14
Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам
13:13
Седокова проиграла в борьбе за маленькую дочь
13:02
Кокорин развалился в кресле на допросе в полиции (видео)
12:48
"Танец пьяного матроса": грузную Волочкову высмеяли за конвульсии на сцене
12:36
Сафронов показал новорожденную дочь (видео)
12:24
Экипаж "Союза" раздавлен перегрузками после аварии на взлете
12:18
Володин рассказал об альтернативе ПАСЕ
12:12
Валерия в трусах закричала от отчаяния
12:09
От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
12:02
Российские ученые признали существование инопланетян
11:57
На старте ракеты "Союз" с экипажем произошла авария
11:49
В Казани автобус врезался в трамвай
11:43
Москвич выставил на продажу квартиру с пожилой матерью
11:36
На лесопилке в Поморье погиб молодой рабочий
11:30
Глава "МегаФона" ушел в отставку
11:28
"Для нее все мужики – козлы": бывший муж о разводе Ани Лорак
11:19
Российская актриса показала откровенное фото
11:15
Гагарину с растекшимися губами умоляют остановиться
10:59
Фрик Джигурда вляпался в убийство
10:56
Под Москвой фургон сбил пешехода и скрылся
10:45
Голый Гоша Куценко прогулялся по улице (видео)
10:38
"Где красота?": невеста Тимати сняла расплывшуюся Рудову
10:29
В башкирском торговом центре произошло обрушение
10:21
Молодой водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
10:14
Кокорина и Мамаева оправдали за зверское нападение на водителя
10:09
Порошенко после избиения выкинут на улицу
09:50
Виновник смертельного ДТП пытался подставить погибшую пассажирку
09:40
Магазин "O,matras!" представил новый функционал для выбора оптимального матраса
09:40
Террористы в Сирии похитили бочки с хлором (видео)
09:40
При пожаре под Ростовом погиб человек
09:33
В Москве у безработного угнали машину за семь миллионов
09:28
На Урале автобус с пассажирами протаранил легковушку (фото)
09:25
"Я долго спал с поросенком": сенсационное признание Игоря Верника
09:17
В Москве КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
09:06
"На пороге войны": Киев предупредили о последствиях религиозного раскола
08:58
Приемная мать сломала ребенку ногу из-за домашнего задания
08:42
Брошенную ни с чем Бузову пожалел отец восьмерых детей
08:31
Кокорина и Мамаева поставили на контроль в ФИФА
08:23
В Сургуте ребенок выпал из окна из-за собаки
08:20
У Курильских островов произошло землетрясение
08:12
В массовой аварии на юго-востоке Москвы пострадал человек
08:08
В Красноярске мужчина избил и ограбил маленького мальчика (видео)
22:41
MICE-CONNECTION-2018: новое слово в индустрии делового туризма
21:58
Трамп потерял свою лучшую женщину
21:48
Невеста Тимати ждет мальчика
21:45
Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах
21:20
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
21:19
Названа неожиданная причина рака полости рта
21:05
Кокорина задержали вслед за Мамаевым
20:59
Народ ошеломил огромный агрегат Билана
20:53
История дружбы Кокорина и Мамаева
20:44
Путин вступился за Нурмагомедова перед строгим наказанием отца
20:41
Россиянин приехал к жене с цветами и зарезал ее
20:23
Бузова публично обратилась к Тарасову: Где эти клятвы?
20:07
"Так не делается": нелепое оправдание скрывающегося от полиции Кокорина
19:57
75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню
19:53
На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Шоу-бизнес

"Кабаре ужасов": Солнцев после пластики превратился в жену-старушку

Гоген Солнцев с супругой. Фото: instagram.com/solntcev
Гоген Солнцев, судя по всему, простил свою зазнобу – 63-летнюю Екатерину Терешкович. Шоумен опубликовал нежный пост в личном Instagram. 

Продолжение: Муж освободился от 40-летней Климовой
прочитано 3250 раз

Гоген выложил коллаж из фотографий, демонстрирующий то, как изменилась его престарелая супруга после пластической операции. Первым всплывет снимок Екатерины до хирургического вмешательства, на втором кадре женщина уже после пластики, на третьем Терешкович предстает в новом пикантном образе. А вот на четвертом, завершающем фото, запечатлен сам Гоген.

ПО ТЕМЕ

Обалдевший Солнцев вывалил член перед скукоженными бабками

"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

“Что только не придумают люди! Друзья, народное творчество!!!!😄 Не зря говорят – супруги со временем похожи друг на друга! А Вам, как кажется, похожи ли мы с Екатериной? А Вы со своими вторыми половинками похожи внешне? 🙃 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – задался вопросом Солнцев.

Комментарии не заставили себя ждать. Поклонники одиозной четы отметили, что супруги стали очень походить друг на друга, кто-то даже предположил, что знаменитости пользовались услугами одного пластического хирурга. Другие подтрунивали над Солнцевым, мол, он так сильно красится для участия в съемках, завивает кудри, что Гогена с легкостью можно перепутать с девушкой.

     

“Губы и зубы у вас стали очень похожи😋 а так я думаю Илья Вы достойны большего, Вы такой парень интересный!”, “в принципе после пластики все на одну рожу😂”, “Бабушка и внук)”, “Да один в один )!”, “😊 очень похожи, может поэтому вы и полюбили друг друга, вопреки”, “Кабаре ужасов, цирк уродов”, “фасад ни украшай, канализация все равно ржавая... 😄”, “Мне кажется это Гоген в старушку все время переодевается😂.Театр одного актера😆”, “Похожи .Правда.А может она точно его бабушка?”, – рассуждали интернет-обыватели.

Добавим, на днях на экраны вышел очередной выпуск программы “Прямой эфир” телеканала “Россия 1”. В студии Гоген представил ведущему Андрею Малахову и общественности обновленную жену. К сожалению для Терешкович, этот эфир закончился потасовкой. Престарелая Катюша получила хороших тумаков от благоверного – Солнцев заподозрил ее в измене. Судя по всему, Гоген простил возлюбленную, раз уж публикует забавные видео с ее участием в своем микроблоге.

Автор: Руслана Алексеева11 октября 2018, 20:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Политика

Порошенко после избиения выкинут на улицу
Трамп потерял свою лучшую женщину
На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко

Шоу-бизнес

Народ оторопел от обновленного шоу "Давай поженимся!"
Взволнованная Пугачева подсматривала за Орбакайте и ее новым мужчиной из-за шторки
Муж освободился от 40-летней Климовой
Меган Маркл наплевала на свадьбу внучки Елизаветы II

Проишествия

Как падали "Союзы"
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
Камеры сняли убийство королевы красоты
Звезде музыкального шоу угрожают убийством

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

"Он предчувствовал": несостоявшаяся жена Табакова об убитом избраннике

Звезда надеется наконец обрести счастье
Шоу-бизнес

"Для нее все мужики – козлы": бывший муж о разводе Ани Лорак

Мужчина высказался о воссоединении с певицей
Шоу-бизнес

Малахов с улыбочкой показал своего мохнатого "монстра"

Телеведущий никого не оставил равнодушным
Шоу-бизнес

Похищенную Серовым Друзьяк нашли в невменяемом состоянии

Народный артист сообщил о новых обвинениях

Гороскоп

Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года

Фоторепортажи

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам
История дружбы Кокорина и Мамаева
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости

Спорт

Бывший зэк предсказал судьбу Кокорина и Мамаева на зоне
Путин вступился за Нурмагомедова перед строгим наказанием отца
Кокорин развалился в кресле на допросе в полиции (видео)
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова

Регионы

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru