"Кабаре ужасов": Солнцев после пластики превратился в жену-старушку

Гоген Солнцев, судя по всему, простил свою зазнобу – 63-летнюю Екатерину Терешкович. Шоумен опубликовал нежный пост в личном Instagram.



Гоген выложил коллаж из фотографий, демонстрирующий то, как изменилась его престарелая супруга после пластической операции. Первым всплывет снимок Екатерины до хирургического вмешательства, на втором кадре женщина уже после пластики, на третьем Терешкович предстает в новом пикантном образе. А вот на четвертом, завершающем фото, запечатлен сам Гоген.

“Что только не придумают люди! Друзья, народное творчество!!!!😄 Не зря говорят – супруги со временем похожи друг на друга! А Вам, как кажется, похожи ли мы с Екатериной? А Вы со своими вторыми половинками похожи внешне? 🙃 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – задался вопросом Солнцев.

Комментарии не заставили себя ждать. Поклонники одиозной четы отметили, что супруги стали очень походить друг на друга, кто-то даже предположил, что знаменитости пользовались услугами одного пластического хирурга. Другие подтрунивали над Солнцевым, мол, он так сильно красится для участия в съемках, завивает кудри, что Гогена с легкостью можно перепутать с девушкой.

“Губы и зубы у вас стали очень похожи😋 а так я думаю Илья Вы достойны большего, Вы такой парень интересный!”, “в принципе после пластики все на одну рожу😂”, “Бабушка и внук)”, “Да один в один )!”, “😊 очень похожи, может поэтому вы и полюбили друг друга, вопреки”, “Кабаре ужасов, цирк уродов”, “фасад ни украшай, канализация все равно ржавая... 😄”, “Мне кажется это Гоген в старушку все время переодевается😂.Театр одного актера😆”, “Похожи .Правда.А может она точно его бабушка?”, – рассуждали интернет-обыватели.

Добавим, на днях на экраны вышел очередной выпуск программы “Прямой эфир” телеканала “Россия 1”. В студии Гоген представил ведущему Андрею Малахову и общественности обновленную жену. К сожалению для Терешкович, этот эфир закончился потасовкой. Престарелая Катюша получила хороших тумаков от благоверного – Солнцев заподозрил ее в измене. Судя по всему, Гоген простил возлюбленную, раз уж публикует забавные видео с ее участием в своем микроблоге.