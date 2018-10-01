Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа

Популярная российская исполнительница обнаружила экс-супруга мертвым в квартире. Трагедия произошла в Москве.

Артистка нашла бездыханное тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. По предварительным данным, на компьютере была оставлена предсмертная записка.

Информация о страшной находке поступила в полицию поздним вечером 30 сентября. Тело доставлено в морг. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По сведениям из открытых источников, первым супругом Марины Хлебниковой был Антон Логвинов. Потом она вышла замуж за гендиректора звукозаписывающей компании "Граммофон Рекордс" Михаила Майданича.

Напомним, что Марина Хлебникова исполнила такие хиты, как "Чашка кофию", "Мой генерал", "Солнышко мое, вставай". Как писали Dni.Ru, в прошлом году артистка приняла участие в программе "Пусть говорят", где рассказала о страшном периоде в своей жизни. Супруг певицы в 90-е потерял работу, и ей пришлось выйти на сцену через три недели после родов – семье было просто нечего есть.