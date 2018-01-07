Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником

27-летняя участница телепроекта "Дом-2" Марина Африкантова, которую называют настоящим секс-символом телестройки, максимально откровенно рассказала об отношениях с 19-летним любовником Романом Капалой. Она подчеркнула, что ее юный возлюбленный необычайно хорош в постели.

Звезда "Дома-2" Марина Африкантова поделилась своим счастьем – в постели и в отношениях со своим юным любовником она просто счастлива. Не постеснялась красотка привести самые интимные подробности совместной жизни с Романом Капалой.

"Он прекрасен в постели, и я просто не верю, что ему 19 лет. С Ромой я забыла все, что было "до". Он перебил вкус всех мужчин. Рома доводит меня до оргазма", – цитирует красотку портал Dom2.Life. Она добавила, что давать своему любовнику советы в постели ей не приходится. "Но если мне захочется сделать что‑то по‑другому, – говорю", – призналась девушка.

Публикация от M.Afrikantova (@marina_afrika) Янв 5, 2018 at 2:51 PST

Впрочем, есть у влюбленных и некоторые расхождения в сексуальных предпочтениях. "Он любит долго, а я нет. Мне просто начинает надоедать. Все хорошо в меру", – посетовала Марина Африкантова. Она подчеркнула. что есть множество других вариантов, как получить и доставить удовольствие своему партнеру в постели.

Публикация от M.Afrikantova (@marina_afrika) Дек 5, 2017 at 2:35 PST

"Мы пробуем много разных поз, в основном Рома решает, мне это нравится. Последнее время я всегда начинаю сверху, приходится работать первой", – рассказала девушка. Самый незабываемый, по ее словам, секс, был у красотки с Романом Капалой в океане. "Не скажу, что было комфортно, но ощущения классные", – вспомнила она.

Публикация от M.Afrikantova (@marina_afrika) Сен 28, 2017 at 7:16 PDT

"Сексуальная совместимость мужчины и женщины – основа отношений. Без хорошего секса они обречены", – уверена звезда "Дома-2".