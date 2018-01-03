5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
О страшной трагедии на своей странице в социальной сети Facebook рассказала сама Каримова. "Мой ребенок Диёрбек скончался ночью 31 декабря в 20:15 в одной из клиник Дели. Ему было 5 лет и 7 месяцев. Его сердце не вынесло химиотерапию", – написала она.
Все деньги, собранные на лечение мальчика, она попросила раздать нуждающимся. "Прошу, молитесь за него. Берегите своих детей", – закончила обращение она.
У Диёрбека была диагностирована четвертая стадия лимфомы. Мальчика похоронят 3 января в городе Худжанде в Таджикистане, передает Sputnik.
Напомним, что страшное заболевание у мальчика нашли всего лишь несколько месяцев назад. Сначала его лечили в Киргизии, но после было принято решение перевезти его в Индию для проведения срочной операции.
Деньги на лечение Диёрбека собирали всем Таджикистаном. Помогали найти необходимую сумму многие деятели культуры страны. Теперь щедрые пожертвования отправятся на помощь другим нуждающимся.
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