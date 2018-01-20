Волочкова показала киску в шпагате

Балерина Анастасия Волочкова в честь дня своего рождения решила показать фирменный шпагат. Снимок артистка тут же разместила в Instagram.



Шпагат балерина "украсила" огромной корзиной белых роз и кошкой. Цветы стояли на полу, а вот пушистую красавицу Волочкова нежно прижала к себе.

"День рожденья-светлый праздник!!! Спасибо за эту роскошь! И вам всем за поздравления! Я такая бываю разная.. Но я всегда искренняя и настоящая.. И такой хочу для вас оставаться.. Ну и чувство самоиронии мое и умение вас повеселить вам же нравится?" – подписала фотографию Анастасия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники тут же принялись поздравлять Волочкову с днем рождения и нахваливать. "Очень красивый дом! Цветы, кошечка, Хозяйка", "С Днем рождения!!! Как всегда все с юмором для любимых, всех благ удачи во всем , а самое главное чтоб рядом были искренне любящие друзья и родные", "Желаю Вам самое главное Здоровья. И думаю Вы заслужили такую красивую и насыщенную интересную жизнь", – написали пользователи Сети в комментариях под фото.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 20, 2018 at 5:04 PST

Отметим, 20 января Волочковой исполнилось 42 года. Когда-то Анастасия блистала в лучших театрах мира, теперь же балерина стала звездой светской хроники. Только за последний год она умудрилась попасть в несколько скандальных историй. А шпагат и купальники артистки порой наводят ужас даже на самых преданных ее поклонников.