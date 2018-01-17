Ухажер Волочковой любит выпить и живет в коммуналке

Мачо щеголяет в подаренных балериной "спортивках". Хотя и сам якобы не стеснен в средствах.

Ах, Настенька! Ах, чаровница! Какого завидного мужика опять захомутала! Вот что пишет о себе на сайте знакомств сам Михаил Логинов: "Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс". В графе "жилищные условия" указана комната в общежитии. Прямо заявлено: "Люблю выпить". Также Логинов не скрывает, что у него есть дети от предыдущих отношений, которые живут с ним.

И хотя пенсионерка (балетные выходят на заслуженный отдых рано) Волочкова уже не подходит под указанный возрастной ценз, не влюбиться в нее невозможно! В анкете Логинов отметил, что у него "небольшой, но стабильный доход". Впрочем, балерина и сама не бедствует. Она готова, кажется, приплатить мужику, лишь бы был с ней рядом. "Объятия любимого человека. Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте", – похвасталась прославленная балерина снимком в Instagram.

Любитель выпить из коммуналки оказался не так прост. На сайте предпринимателей Анапы значится, что Логинов трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора. Он может позволить себе не только принимать подарки от Волочковой, но и радовать ее взамен.

"Поездка на Мальдивы – мне! Пишу из самолета – это тоже мне. Подаренный белый майбах – мне! Черный тоже будет для гармонии! Он уже есть! Любимые белые розы – тоже мне! И мои! Объятия любимого человека – тоже мне!" – похвасталась Настя.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 5, 2018 at 3:11 PST

Почему-то вспомнилась фраза из фильма "Любовь и голуби": "По пьянке закрутилось – и не выберешься. Ты же на меня от тоски бросилась-то! Все одна, да одна. Тоже, поди, не сахар!"