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У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Оксана Григорьева и Мел Гибсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Phil Roach
Бывшая возлюбленная голливудского актера Мела Гибсона Оксана Григорьева рассказала о своем диагнозе. Медики обнаружили у женщины, пострадавшей от рукоприкладства обаятельного артиста, опухоль мозга.
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В распоряжении журналистов оказались документы, в которых Оксана Григорьева жалуется на то, что до сих пор никак не может прийти в себя после волнений, вызванных неподобающим поведением экс-возлюбленного Мела Гибсона. Якобы Оксана страдает посттравматическим стрессовым расстройством. А вследствие этого затянувшееся судебное разбирательство и серьезные финансовые проблемы лишь в разы ухудшили ситуацию.

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Женщина утверждает, что в результате всех ее страданий медики обнаружили у нее опухоль в гипофизе, компетентно сообщает The Daily Mail. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, и теперь Григорьева вынуждена будет пройти дорогостоящее лечение.

Как отмечают специалисты, аденома гипофиза занимает лидирующую позицию из всех опухолевых заболеваний железы. Пик заболеваемости наблюдается у людей от 30 до 50 лет. В связи с тем, что очень часто опухоль протекает бессимптомно, требуется операция по удалению аденомы, так как медикаментозные средства уже неэффективны. При этом злокачественные аденомы встречаются крайне редко.

Напомним, весной 2010 года Мел Гибсон расстался с Оксаной Григорьевой, родившей ему в ноябре 2009 года дочь Люсию – восьмого ребенка голливудского актера. Американские СМИ распространили заявление Григорьевой, в котором она утверждала, что подвергалась физическому насилию со стороны голливудской знаменитости, после чего началось полицейское расследование и длительная судебная тяжба. В марте 2011 года голливудский актер согласился пойти на мировое соглашение с Оксаной Григорьевой, признавшись в "незначительном преступлении".

Автор: Наталья Аряева15 января 2018, 08:21

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