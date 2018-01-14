Голая Волочкова спряталась за кустом

Анастасия Волочкова регулярно радует своих поклонников все новыми фотографиями с отдыха в жарких странах. Эффект разорвавшейся бомбы произвел снимок, на котором на балерине вовсе не видно одежды.

Пока одни пользователи Сети восхищаются умению Анастасии Волочковой не обращать внимание на сплетни завистников, а другие гадают, не заболела ли балерина от постоянного нервного напряжения, сама она продолжает радоваться жизни и отдыхает на берегу теплого моря. Со своими подписчиками Анастасия Волочкова делится фотографиями, подчас вызывающими бурную реакцию.

В частности, именно такая судьба постигла снимок, на котором балерина прикрыла все самые интимные части своего тела зелеными листьями тропического кустарника. "Необитаемый остров.. 🎄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – просто подписала фотографию танцовщица.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 13, 2018 at 4:38 PST

Примечательно, что разглядеть, было на ней что-то надето на момент фотографирования или нет, не представляется возможным. Однако преданные поклонники уверены – ради эффектного кадра Анастасия Волочкова вполне могла полностью оголиться.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 13, 2018 at 11:54 PST

По традиции, мнения подписчиков разделились на две части. Одни утверждают, что балерина не должна скрывать свою красоту и восхищаются ее смелостью. "Очень красиво и заманчиво))))", "Вот сдесь да монящая красотка! Молодец!", "Анастасия,завораживает👀", "Зрелещно . . волнующе . . загадочно . . .", – не стали скрывать восторгов поклонники.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 12, 2018 at 8:31 PST

Другие набросились на Волочкову. "Настя, необитаемый остров тебе явно не на пользу – ты одичала и оскалилась", "Голая по кустам лазит, фото выставляет, а потом удивляется, что ее большинство ..... считает", – заметили они. Кто-то то ли из первой категории, то ли из второй, и вовсе предложил Анастасии Волочковой окончательно закрыть вопрос с интригующими фотографиями и выложить на всеобщее обозрение фотографию, где она садится на шпагат абсолютно голой.