Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России

звезда телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева, которая должна родить уже в ближайшее время, улетела в Майами. Именно в США должен появиться на свет ее ребенок.

"Ну вот и все .... Мы улетаем в #Miami за новой жизнью✈️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Нелли Ермолаева. "Мне не верится , а с другой стороны я жду не дождусь , когда услышу первый крик... когда расцелую мои пяточки... пишу и слезы наворачиваются ...", – добавила беременная звезда "Дома-2".

Она пообещала держать своих подписчиков в курсе происходящего и даже вести репортаж о пребывании в США. Нелли Ермолаева пообещала также рассказать, почему отказалась рожать ребенка в России и выбрала для этого клинику в Майами. Отметим, один факт рождения человека в США дает ему право на получение гражданства этой страны.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Янв 13, 2018 at 3:15 PST

Звезда "Дома-2" подчеркнула, что по поводу перелета проконсультировалась с самыми лучшими специалистами. "Единственное , что сейчас мне нужно– это полностью расслабиться и получать удовольствие от полета ✈️😜 Муж рядом, малыш со мной и мысли о прекрасном будущем не выходят у меня из головы)", – рассказала Нелли Ермолаева. По ее словам, в США она намерена провести три месяца.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Янв 12, 2018 at 8:56 PST

Позже Ермолаева выложила на своей странице в Instagram сообщение уже из Майами. "Все складывается так, как мы хотели", – написала она, приложив к сообщению фотографию со своим мужем, Кириллом Андреевым.