Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье

Александра Черно из "Дома-2" продолжает возмущать народ своим видом. На этот раз 24-летняя девушка щеголяла в нижнем белье во время съемок программы.



Судя по кадрам со съемок очередного выпуска "Дома-2", Саша ходила по женской комнате в пеньюаре, однако в какой-то момент он решила распахнуть одеяние и выставить на всеобщее обозрению пышную фигуру в красном белье.

Вид получился, мягко говоря, не соблазнительный. Многочисленные жировые складочки предательски свисали с живота и бедер звезды телестройки. Даже шикарное красное белье не спасло ситуацию.

Поклонники Черно пришли в ужас от увиденного. Народ тут же начал обсуждать поведение Саши в Сети. По мнению большинства, Александре не стоило распахивать халат и выставлять свое тело. Некоторые попросили не пропускать в эфир подобные кадры. Третьи же просто посоветовали Черно сесть на диету и заняться спортом.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Янв 12, 2018 at 12:50 PST

"Из под бюстгальтера вторая пара груди уже растет, как у свиноматки", "Человек типо без комплексов..а на самом деле лень ходить в спортзал", "Это уже не самоуверенность. Стремно уже... она ведь действительно считает, что это красиво", "Я случайно вчера посмотрела 🙈 это жесткая жесть", – возмутились фанаты шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).