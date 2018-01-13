Беременную Михалкову прилюдно унизили
Одна из таких встреч боком вышла Михалковой. Девушка посидела в ресторане в компании актрис Александры Бортнич и Анны Вельмкакиной. Позже звезда фильма "Викинг" поделилась трогательным фото с будущей мамой на своей странице в социальной сети.
На снимке Бортич нежно принимается к животику Михалковой. Однако невинный кадр вызвал бурю эмоций у народа. Фаловеры посмеялись над интересным положением Саши, некоторые стали откровенно унижать будущую маму.
"Салатики", "Пельмешки?", "Кто у вас? Мальчик или девочка? – Оливьеха", "Женщины с пивным животиком восхитительны", – съязвили подписчики Бортич.
Напомним, о беременности дочери Степана Михалкова и Аллы Сиваковой стало известно в октябре. Александра обнародовала фотографию, на которой демонстрирует округлившийся живот. Отцом ребенка является актер Петр Скворцов. 22 декабря Саша и Петр поженились.
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