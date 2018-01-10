Гузеева спилась из-за мужа-наркомана

Звезда пыталась "пересадить" супруга-наркомана с иглы на стакан. А в итоге сама стала заложницей зеленого змия.

Лариса Гузеева – эффектная женщина, талантливая актриса и телеведущая. Глядя на нее и не скажешь, что когда-то она, что называется, заливала за воротник ведрами. "Я пила так, что аж люстры качались, – цитирует Гузееву журнал "Тайны звезд". – Чудо, что я не спилась в конец и до сих пор жива".

Как говорят, к бутылке Лариса потянулась из-за первого мужа Ильи. В ту пору 25-летняя Гузеева просто хотела спасти любимого – пыталась "пересадить" супруга-наркомана с иглы на стакан.

"Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту, – вздохнула звезда "Давай поженимся!" – Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: больше ни капли! Но все повторялось снова и снова. А стоило выпить, как во мне просыпался какой-то другой человек, которого я боюсь. Почему-то хочется всем вокруг причинить боль. А утром просыпалась от дикого похмелья".

Как писали Dni.Ru, теперь Лариса позволяет себе пропустить бокальчик хорошего вина. "Но в запой больше не уходила!" – заверила актриса. И все же она боится "развязать" из-за драматических событий, которые происходят в ее жизни, ведь программе "Давай поженимся!" грозит закрытие. "Это мой самый страшный сон, – отметила звезда. – Работа необходима, без нее я просто пропаду! Потянусь к бутылке! После закрытия программы сопьюсь!"

Поклонники верят, что у Гузеевой хватит сил и мужества удержаться от соблазна. К тому же она – пример для своих детей, 17-летней Ольги и 25-летнего Георгия.