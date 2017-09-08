Галкина гонят с федеральных каналов

Коммунистов России оскорбила пародия на Владимира Ленина в исполнении Максима Галкина, которую он разместил в своем микроблоге. Из-за этого юмориста и ведущего предложили не пускать в эфир федеральных телеканалов.

Такую идею выдвинул политик Сергей Малинкович. "Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", – заявил он. Политик призвал артиста ответить "за свое поведение".

По его мнению, своим скетчем Максим "оскорбляют большинство граждан нашей страны, испытывающих к Ленину большое уважение. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество". Кроме того, Малинкович заявил, что "этого инфантильного молодого человека необходимо остановить".

В свою очередь Галкин, которому за словом в карман не лезть, ответил на критику. "Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно", – сказал Максим.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 7 2017 в 2:05 PDT

При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя, поскольку совсем не пьет спиртного. "Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?" – поинтересовался ведущий.

"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", – цитирует Галкина РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, Максим Галкин в одиночестве решил развеяться от столичной суеты на острове Капри. Свою знаменитую супругу Аллу Пугачеву он оставил с детьми в Москве.