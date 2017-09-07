Шепелев показал подросшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев определился с будущим своего сына от Жанны Фриске Платона. Телеведущий заметил, что мальчик активно интересуется командными видами спорта.

Дмитрий опубликовал на своей страничке в Instagram снимок,а котором Платон внимательно наблюдает за хоккейным матчем. Отец решил отдать мальчика в секцию по хоккею.

Для сына Фриске даже изготовили специальную майку с надписью "Платон" и порядковым номером "4". Пока что ребенок в основном наблюдает за игрой со стороны, но, возможно, со временем он может и сам стать известным хоккеистом.

"Начало?", – подписал телеведущий фото. Подписчики поддержали начинание сына Жанны Фриске. "Удачи ему в начале нового этапа жизни)", "Класс! Великих побед Платону!", "Красавцы! Успехов Вам!", "Подрастающая легенда", "Дмитрий! Вы самый богатый человек в мире. У Вас такое сокровище бесценное растет. Берегите, пожалуйста Платона и конечно, себя для него. Пусть Бог бережет вашу семью", – пожелали пользователи Сети.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 6 2017 в 6:52 PDT

Напомним, Дмитрий Шепелев уже больше двух лет воспитывает сына Платона от Жанны Фриске. Пока родные певицы судятся с ведущим за право видеться с ребенком, ведущий делает все для того, что детство мальчика было счастливым. Ранее Шепелев дал откровенное интервью. Шоумен рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске Платона.

Несмотря на то, что Платон отправится в школу только через несколько лет, Дмитрий уже сейчас думает над образовательным учреждением для него. "Ребенку нужно много общаться, он хочет общаться, ему нужны другие дети. Поэтому я считаю, что домашнее образование – это провал, – уверен ведущий. – Хочу ли я, чтобы мой ребенок пошел в общеобразовательную школу, в которой учатся самые разные дети? Не уверен. Хочу ли я, чтобы он пошел в школу, где будут исключительно дети "белая кость, голубая кровь"? Не хочу, потому что это тоже не про жизнь", – уверен телеведущий.

