Садальский поиздевался над невесткой Васильевой

Стас Садальский в свойственной ему жесткой и язвительной манере отреагировал на требование экс-невестки актрисы Татьяны Васильевой Анастасии Бегуновой отдать ее детям квартиру в Москве. Друг знаменитой артистки назвал девушку "дурочкой".

После выхода передачи "Пусть говорят" с участием бывшей невестки Васильевой Садальский в своем микроблоге откровенно поиздевался над Анастасией. Зв ее претензии на недвижимость к экс-свекрови он высмеял Бегунову и не постеснялся оскорбления в ее адрес.

"Сегодня все вместе репетировали и смотрели ТВ. Смеялись, над одной дурочкой... Совет ей... Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий", – написал артист на совей странице в Instagram. После публикации среди фолловеров Садальского разгорелась горячая дискуссия. Мнения зрителей ток-шоу разделились. Одни считают, что отец детей Бегуновой обязан обеспечивать своих детей, которые сейчас живут с мамой. Другие же уверены, что Анастасия не вправе требовать квартиру, на данный момент принадлежащую Васильевой.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 6 2017 в 2:38 PDT

Напомним, экс-невестки артистки прибыла в студию "Пусть говорят" из Германии 6 сентября. Девушка, которая два года назад развелась с сыном знаменитости, требует от свекрови квартиру на Патриарших прудах. По ее мнению, семья ее бывшего мужа должна обеспечить жильем рожденных от него сыновей. В свою очередь Татьяна Васильева дала понять, что ни о какой квартире для Анастасии не может быть и речи.