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Изменившаяся Алентова серьезно больна

Вера Алентова. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru
Актриса рассказала о самочувствии на сборе труппы в родном театре. И обеспокоила почитателей своего таланта и красоты.
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Московский театр имени Пушкина открыл 68-й творческий сезон. Среди ближайших премьер – "Не от мира сего" Екатерины Половцевой и "Три Ивана" Игоря Теплова. Ну а во многих из тех спектаклей, которые уже заняли место в репертуаре Пушкинского, будет блистать Вера Алентова. 

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Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса театра и кино

Она – настоящая звезда этого театра. Ее имя в афише – всегда гарантия качественной постановки и аншлага в зале. В этом театре Вера Валентиновна служит с 1965 года. Менялись худруки, актеры, пьеса, менялась и актриса. Кажется, что она с годами только хорошела!

В этом году Алентовой исполнилось 75 лет, но она, словно чеховская Аркадина, "хоть сейчас девочку играй". На сбор труппы актриса пришла в черных брюках, белой блузке и красной кофте. Все дорогое, подобрано с большим вкусом. Сидела примадонна, как и полагается, в первом ряду.

Вера Алентова. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

А после того как худрук театре Евгений Писарев раздал награды, поздравил родивших, объявил о планах и пожаловался на бытовые проблемы, с легендарной актрисой встретился корреспондент Dni.Ru. "Вера Валентиновна, как вы провели лето, где отдыхали, что вас радовало?", – поинтересовались мы у актрисы.

"Ничем хорошим я вас на порадую, – ошарашила актриса. – Я все лето тяжело проболела, никуда не ездила, только сейчас оклемалась". Она не стала вдаваться в подробности – не любит подобных разговоров, не привыкла жаловаться.

Но хочется верить, что все хвори актрисы позади. Ведь уже 13 сентября ей предстоит выйти на сцену в спектакле "Апельсины & лимоны", который был поставлен как бенефис Алентовой. 

Автор: Феликс Грозданов7 сентября 2017, 22:09
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