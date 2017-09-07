Галкин оставил Пугачеву и улетел из России

Максим Галкин в одиночестве решил развеяться от столичной суеты на острове Капри, оставив жену с детьми в Москве. Но профессия откладывает отпечаток: артист юморит даже на отдыхе.

Он записал забавный скетч, которым поделился со своими подписчиками в Instagram. В ролике артист изображает вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. "Ленин. Капри. 2017", – cообщил Максим.

"Товарищи, в преддверии Великой Октябрьской революции не могу не высказаться на фоне моего любимого острова Капри. В последнее время либеральные говнюки пытаются придать моему пребыванию на Капри оттенок буржуазности. Дескать, я тут проживал, потому что здесь мягкий климат", – обратился Галкин-Ленин к фолловерам. "Обращаю ваше внимание: сегодня 7 сентября, погода дерьмо. Говорят, бабье лето – ни баб, ни лета!..", – посетовал артист.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 7 2017 в 2:05 PDT

Поклонники творчества Максима оценили его забавный ролик. Но хватило и критики в адрес юмориста. "Черта кусок)", "Какой отвратительный", "Клоун!", "Тогда я Каплан, еду в гости, ждите", "Вот нарцисс", "Поднадоел. Многовато стало его", "Таким визгом вместо пожарной сирены можно дудеть тревогу! Мои уши! Жесть!", – написали комментаторы.

Как писали Dni.Ru, 30 августа Алла Борисовна вернулась в семейное гнездо к супругу с отдыха в Юрмале. На протяжении трех месяцев артистка пребывала с детьми и няньками в шикарном особняке. Но безвылазно примадонна за каменным забором не сидела. Ее отпуск был довольно насыщенным. Певица успела съездить с детками в Ригу на шопинг и в зоопарк, слетать в Москву на свадьбу старшего внука Никиты Преснякова, а потом еще побывала в Баку, где выступала на музыкальном фестивале "Жара", гуляла по Старому городу и навещала могилу Муслима Магомаева. Все это время ее муж, Максим Галкин был в Москве, лишь изредка навещал свою благоверную в Юрмале.