Сумасшедший Боярский с оружием всех разогнал

Михаил Боярский дал откровенное интервью, в котором вспомнил прошлое. Он признался, что хватал шпагу и бежал всех разгонять, потому что крики демонстрантов мешали засыпать его детям.

Михаил Боярский родился и живет в Санкт-Петербурге. Последние 30 лет легендарный артист обитает в доме на Мойке. Тут же, на четвертом этаже жил первый мэр Анатолий Собчак. "И у нашего парадного выстраивались демонстрации, люди кричали туда, на четвертый этаж, но слышал весь дом: "Не отдадим Курильские острова!" Мои дети никак не могли уснуть от этого шума, я выскакивал со шпагой и разгонял всех", – рассказал Боярский.

Артист уверил, что это правда, и даже назвал себя сумасшедшим. "Нет, правда. Никто не ожидал, что вместо Собчака появится сумасшедший Боярский с оружием: "Заткнитесь, канальи, дети спят!" Тогда интернета не было, и никто не знал, что я здесь живу", – цитирует артиста "Теленеделя".

При этом сам Михаил со скепсисом относится к идее повесить памятную доску в его честь. "Думаю, что я сам повешу из пенопласта временную: "Здесь живет и мучается…." Когда без меня доска появится, это неинтересно", – отметил актер.

По словам Боярского, петербуржцы спокойно относятся к нему. для них встреча с артистом буднична. Другое дело приезжие. "Некоторое неудобство, конечно, есть. Выйти просто погулять сложно, особенно потому, что центр запружен туристами, все с гаджетами. Люди фотографируют ногтями, бровями, носами – чем угодно, такое ощущение, что находишься под крутой слежкой. Какое там ЦРУ! Тьфу! Ничего страшного, я на самом деле не мучаюсь по этому поводу. Давно научился между струйками пешеходов проходить и в театр, и в магазины. Были случаи, когда я увлекался конспирацией и надевал сумасшедшую кепку, темные очки, куртку – даже летом. Ну и неслось вслед: "Боярский какой-то дурак, в куртке в жару ходит", – рассказал Михаил Боярский.