Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского

Эффектная мулатка Либерж Кпадону трогательно поздравила крестного отца Эдуарда Боярского и его супругу с 40-летней годовщиной свадьбы. Девушка опубликовала пост в Instagram, где восхищается отношениями пары.

"Сегодня у Эдуарда Михайловича Боярского и его супруги Галины Валентиновны Боярской 40 лет совместной жизни! Ребята! Это то о чем, мне кажется, мечтает каждый! Боже, как же это приятно видеть. У меня нет слов. Всем желаю крепкое и любящее плечо на протяжении всей жизни! P.S. А крестным – большое спасибо за заботу и любовь. Я вас очень люблю!", – подписала публикацию Либерж.

Девушка часто делится с подписчиками, как радостями, так и наболевшим. Несколько дней назад она посвятила поклонников в личную проблему. В своем микроблоге Либерж открыла завесу отношений с несвободным молодым человеком и рассказала о конфликте с его женой.

Публикация от Либерж Кпадону (@libergik) Июл 23 2017 в 6:31 PDT

"Интересно, если мужчина утаил, что женат, и вы начали с ним общаться, но тут вам начинает звонить его почти бывшая жена и умолять в истерике и слезах, чтобы вы исчезли из его жизни, как следует поступить", – попросила совета у интернет-пользователей экс-участница "Дома-2".

Подписчики попытались предостеречь Кпадону от неверного шага и посоветовали не разрушать чужую семью: "На чужом несчастье счастья не построишь", "Лучше подождите немного, пусть сами разбираются", "Либерж, не вздумайте начинать отношения с таким человеком! Ничем хорошим это не закончится".



Либерж призналась, что мужчина эффектно ухаживал за ней, и ничто не предвещало такого поворота событий. Девушка утверждает, что не собиралась разрушать семью, поскольку ее возлюбленный уже подал заявление на развод. По словам Кпадону, жена изменила ее избраннику, но теперь намерена загладить свою вину. Чуть позже девушка сообщила, что приняла решение отказаться от отношений со своим поклонником, несмотря на наличие чувств.

Публикация от Либерж Кпадону (@libergik) Июл 23 2017 в 4:54 PDT

Бывшая участница телестройки достаточно давно старается построить отношения, но попытки безуспешны. Девушка не раз жаловалась на одиночество своим подписчикам, которые стараются поддержать ее во всем.

Напомним, что Либерж Кпадону была замужем за Евгением Рудневым, который также был участником скандального телешоу "Дом-2". Отношения молодых людей оказались мимолетными, и уже через полгода после заключения брака супруги развелись. После ухода за периметр Либерж стала владелицей собственного бизнеса и активно развивается в сфере предпринимательства.