Любимец Бузовой из "Дома-2" хладнокровно отрубил 40 голов

Никита Кузнецов сознался в убийстве. В какой-то момент происходящее даже начало ему нравиться.

Никита Кузнецов приходил в реалити-шоу "Дом-2" несколько раз. Впервые он там оказался в 2008 году и проявил симпатию к Марии Круглыхиной. Потом парень долго ухаживал за всеми проектными красотками поочередно: Надеждой Ермаковой, Евгенией Феофилактовой, Натальей Варвиной, Еленой Бушиной, Александрой Харитоновой и даже Ольгой Бузовой. Наверное не было такой девушки в периметре, с кем бы Кузнецов не пробовал строить отношения. Причем многие думали, что он – любимец Бузовой, что у них все сложится. Но красавца неожиданно выгнали за драку.

Потом Кузнецов еще несколько раз возвращался на шоу – заводил романы, женился, разводился, снова влюблялся... В 2016 году Кузнецов отправился на Сейшелы в качестве ведущего шоу "Остров любви". И это понятно, ведь он считается главным ловеласом программы.

Многим поклонникам интересно узнать, какой Никита в реальной жизни. И он приоткрыл завесу тайны – рассказал, каким был в подростковом возрасте. "Классе в девятом я был достаточно плохим парнишкой, за что отец решил меня наказать непростой работой на местной птицефабрике. Причем отправил он меня в самый сложный цех – убойный. Мой рабочий день начинался в восемь утра, а заканчивался после полуночи. И всего один перерыв!"

Навидался он всякого! "Никто не мог уйти, пока не сделан забой – около 40-60 голов, которые я перетаскивал своими детскими ручонками", – вспоминает Кузнецов. Ему приходилось хладнокровно убивать кур, таскать их тушки. "В какой-то момент мне даже начала нравиться моя работа", – цитирует Никиту журнал "Мир реалити-шоу".