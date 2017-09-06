Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства

Иван Ургант дал большое интервью. Телеведущий рассказал о своем отпуске и о новинках своего шоу "Вечерний Ургант".

Все интервью Ивана Урганта примерно одинаковы: шоумен умудряется соединять серьезное и смешное, отвечая на вопросы с присущим ему юмором. Новое интервью артиста не выбилось из общего ряда. Так, рассказывая о своем отпуске, Иван сообщил: "Отпуск прошел очень продуктивно. Он состоял из нескольких вещей. Семья. Калорийная пища. Прогулки на велосипедах. Купание. Кормление чаек мертвой рыбой. Телевизор я смотрел очень мало".

По признанию шоумена, едва закончились съемки последней в сезоне передачи "Вечерний Ургант", как он начал скучать по работе. Поэтому к новому сезону Иван подошел в полной боевой готовности. К тому же в свежих передачах планируются новинки. К примеру, появится рубрика "Рука помощи". Ургант ответил в свойственной себе манере.

"Мы протягиваем руку помощи всем, кому эта помощь нужна. Если вы должны сделать что-то, что не можете сделать сами по этическим соображениям, мы это сделаем за вас. Мы выполним за вас эту грязную работу и расскажем об этом на всю страну. Что может быть лучше? Если вы хотите расстаться с женой, отказаться от отцовства, сжечь тещин дом…" – цитирует Ивана Урганта "Телепрограмма".

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Авг 8 2017 в 4:11 PDT

А еще, возможно, в связи с уходом Андрея Малахова с Первого канала Ургант вернет на шоу рубрику "Алло, Андрей" Кстати, зашла речь и о смене амплуа его коллеги, ведущего Дмитрия Борисова, который заменил Малахова в передаче "Прямой эфир". Ургант заявил, что не считает Борисова конкурентом.

"Вы знаете, мы не относимся друг к другу, как к конкурентам. Я отношусь ко всем своим коллегам как к товарищам по одному цеху. Мне даже не важен канал, на котором они работают. Я все равно отношусь с уважением. Вдруг, не дай бог, они вернутся опять на наш канал? Поэтому – на всякий случай с уважением. Дмитрий Борисов – талантливый, молодой, очень умный, интеллигентный, гладко выбритый мужчина. Что еще нужно, чтобы включить телевизор? Конечно, мы будем его смотреть. Тем более что он долгие годы вел новости, а значит, он не умеет врать", – заявил Ургант.

О прочих изменениях в своем шоу Иван высказался так: "Знаете, в "Вечернем Урганте" слоган примерно такой же, как у нашей страны. Менять, ничего не меняя. И вот этим мы и занимаемся. Меняем, ничего не меняя. Это хороший слоган и для выборов, и для телевизионно-развлекательного шоу".