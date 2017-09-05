За голую Кейт Миддлтон дают 95 тысяч евро

Августейшие особы Кейт Миддлтон и принц Уильям получат компенсацию за снимки герцогини Кембриджской топлес. Французское издание Closer напечатало скандальные фото пять лет назад.

Суд расценил съемку герцогини и последующую публикацию пикантных фото как вторжение в частную жизнь. В качестве компенсации за моральный ущерб супруги получат 50 тысяч евро, еще на 45 тысяч был оштрафован редактор и владелец журнала. При этом сумма иска, поданного адвокатами Кейт и Уильяма, составляла 1,6 миллиона евро.

Фото Миддлтон, загоравшей топлес на террасе виллы в Провансе, папарацци сделали при помощи длиннофокусного объектива. После публикации снимков герцог и герцогиня Кембриджские подали иск к шести человекам, включая фотографа и экс-редактора издания, обвинив их во вторжении в частную жизнь. Суд начался в мае этого года.

Тогда же в суде было зачитано заявление принца Уильяма. Он, в частности, говорил, что поведение папарацци становится "все более болезненным", учитывая, какую роль они сыграли в гибели его матери, принцессы Дианы, передает BBC.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Сен 4 2017 в 10:05 PDT

Напомним, 4 сентября на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилась информация о третьей беременности Кейт Миддлтон. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от сильнейшего токсикоза, поэтому временно не будет участвовать в официальных мероприятиях.