Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга

Вскрылась грязная подногтная красавца-драчуна Фила Кострубова. Он зарекомендовал себя как ловелас и патологический врун.

Не так давно на проекте "Дом-2" появился Фил Кострубов. Он сразу же привлек внимание зрителей и стал одним из самых ярких участников. Известно, что молодому человеку 23 года и он является земляком Глеба Жемчугова – оба из небольшого поселения Кавалерово Приморья.

Придя на "Дом-2", Кострубов сразу же проявил симпатию к Марине Африкантовой. Тем не менее многие уверены, что Фил быстро переключится на кого-нибудь другого, так как он прослыл ловеласом. Но это все – игра на камеру. Бывшая невеста Настя Архипова знает Фила с не самой красивой стороны.

Оказывается, когда они были вместе, Кострубов изменял девушке и поднимал на нее руку. "Мы часто ругались из-за его вранья. Мне кажется, у него болезнь – выдумывать себе что-то и свято верить в свою ложь. Доходило до рукоприкладства. А еще я частенько ловила его на интимных переписках с другими девушками. Кроме того, он долгое время жил за мой счет. Я оплачивала жилье, одевала его и обувала. Только спустя время поняла, какой дурой была", – чуть не плачет бывшая невеста подлеца.

Публикация от Фил Кострубов (@filkostrubov) Авг 24 2017 в 8:02 PDT

Интересно, что и на родине Кострубов зарекомендовал себя не только ловеласом, но и патологическим вруном. "Фил – пустослов, с короной на голове, – с презрением отзывается о бесстыжем земляке его коллега по хоккейной команде Игорь. – Три года назад его отец переехал в Москву, оставив тут свой внедорожник. Кострубов всем хвастался, что машина его. Но оказалось, что автомобиль папа Фила оставил за долги".

Публикация от Фил Кострубов (@filkostrubov) Авг 9 2017 в 2:05 PDT

"Парень просто заврался! Он лгал даже своей бывшей девушке. Она любила его, а он повел себя с ней как свинья. Например, мог улететь в Москву и загулять там с другой. В общем, гулящим был рыжий. Думаю, и сейчас Фил остался таким же балаболом. Люди не меняются", – цитирует коллега Кострубова журнал "Мир реалити-шоу".