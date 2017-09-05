Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга
Не так давно на проекте "Дом-2" появился Фил Кострубов. Он сразу же привлек внимание зрителей и стал одним из самых ярких участников. Известно, что молодому человеку 23 года и он является земляком Глеба Жемчугова – оба из небольшого поселения Кавалерово Приморья.
Придя на "Дом-2", Кострубов сразу же проявил симпатию к Марине Африкантовой. Тем не менее многие уверены, что Фил быстро переключится на кого-нибудь другого, так как он прослыл ловеласом. Но это все – игра на камеру. Бывшая невеста Настя Архипова знает Фила с не самой красивой стороны.
Оказывается, когда они были вместе, Кострубов изменял девушке и поднимал на нее руку. "Мы часто ругались из-за его вранья. Мне кажется, у него болезнь – выдумывать себе что-то и свято верить в свою ложь. Доходило до рукоприкладства. А еще я частенько ловила его на интимных переписках с другими девушками. Кроме того, он долгое время жил за мой счет. Я оплачивала жилье, одевала его и обувала. Только спустя время поняла, какой дурой была", – чуть не плачет бывшая невеста подлеца.
Интересно, что и на родине Кострубов зарекомендовал себя не только ловеласом, но и патологическим вруном. "Фил – пустослов, с короной на голове, – с презрением отзывается о бесстыжем земляке его коллега по хоккейной команде Игорь. – Три года назад его отец переехал в Москву, оставив тут свой внедорожник. Кострубов всем хвастался, что машина его. Но оказалось, что автомобиль папа Фила оставил за долги".
"Парень просто заврался! Он лгал даже своей бывшей девушке. Она любила его, а он повел себя с ней как свинья. Например, мог улететь в Москву и загулять там с другой. В общем, гулящим был рыжий. Думаю, и сейчас Фил остался таким же балаболом. Люди не меняются", – цитирует коллега Кострубова журнал "Мир реалити-шоу".
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