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Сын не знает о смерти Барановской

Стелла Барановская. Кадр youtube.com
Появились новые подробности о последних днях смертельно больной актрисы Стеллы Барановской. Так, пока девушка боролась со своим недугом, ее шестилетний сын жил у певицы Зары, которая заботилась о нем и покупала игрушки. По словам певицы, мальчик пока не знает о кончине матери.

Продолжение: Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать
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Стеллу Барановскую до последнего дня поддерживали звездные подруги: поэт и юрист Катя Гордон, телеведущая Анфиса Чехова, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила.

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Зара (певица)

Зара (певица) Певица

"Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький," – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Зара.

Сейчас Даня, согласно сообщению певицы, находится у своей прабабушки. "Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная....🦋🙏 " – завершила свою речь певица.

По сообщению некоторых СМИ, судьба мальчика неизвестна. Дело в том, что у него не осталось родственников, готовых оформить опеку: его предполагаемый папа – Максим Котин – не записан в свидетельстве о рождении Даниила. Говорят, незадолго до смерти Стелла Барановская вплотную занялась вопросом установления отцовства, однако подать иск в суд так и не успела.

Напомним, о смерти Стеллы Барановской сообщила журналистка и правозащитник Катя Гордон на своей странице в социальной сети Instagram. Долгое время Стелла боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.

Автор: Наталья Аряева5 сентября 2017, 12:28

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