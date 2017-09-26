Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову

Бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана прокомментировала песенное творчество подсидевшей ее Ольги Бузовой. Экс-жена спортсмена неожиданно вступилась за поющую ведущую скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Оксана Тарасова пообщалась в прямом эфире с многочисленными поклонниками, в котором обсудила своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, его нынешнюю избранницу модель Анастасию Костенко и экс-супругу, ведущую и новоиспеченную певицу Ольгу Бузову.

Интересно, что Оксана несколько раз повторила, что считает говорить плохо о людях неприемлемым, поэтому отношения Дмитрия и Анастасии предпочла вообще не комментировать. Зато об Ольге Оксана высказалась предельно ясно. Для начала Тарасова сообщила, что давно подозревала о разрыве ведущей "Дома-2" с футболистом и даже якобы предупреждала ее, поэтому Бузову ей не жалко.

Оксана заявила, что не общается ни с Ольгой ни с Анастасией, однако за творчеством поющей ведущей следит. Тарасова призналась, что ничего не имеет против песенной карьеры Бузовой, однако голос ее ей не нравится. Оксана сравнила его с голосом болеющего гайморитом человека и посоветовала Ольге "подтянуть вокал", передают СМИ.

Публикация от Оxana Tarasova (@taras2686) Авг 3 2017 в 8:13 PDT

Неожиданно Тарасова защитила Бузову от критиканов и злопыхателей. Она призналась, что ей очень понравился новый клип Ольги, особенно – красная шляпа. Также Тарасова отметила, что, несмотря на негатив, который льется на Бузову со всех сторон, та очень старается и может добиться успеха.

Впрочем, ведущая "Дома-2" уже одерживает победы в отечественном шоу-бизнесе. Ольга завоевала специальный приз в рамках музыкальной премии Russian Musicboх. И останавливаться на достигнутом артистка не намерена. "премия от музыкального канала ❤️💋 Дальше – больше... Спасибо вам за веру в меня 💋🙏🏻 Я вас люблю ❤️ #моилюдивсегдасомной ❤️В следующем году у организаторов будет возможность наградить меня в номинациях: "Лучший клип" ("Хит-парад", которым вы уже наслаждаетесь), "Лучший альбом" (который выйдет 6 октября – "Под звуки поцелуев"), "Лучшее концертное шоу", (которое пройдет 3 ноября в "Известиях Холл")... Дорогой и любимый шоу-бизнес – у меня все только начинается 🥇💣🔥" – пообещала Ольга своим коллегам.