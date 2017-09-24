Волочкова примирилась с соперницей на дне рождения дочери

Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения своей дочери Ариадны в загородном комплексе "Отрада". На праздник пришел не только отец ребенка бизнесмен Игорь Вдовин, но и певица Варвара Демидова, с которой у Волочковой сложились не самые теплые отношения.

Черная кошка пробежала между балериной Анастасией Волочковой и певицей Варварой Демидовой после того, как бизнесмен Игорь Вдовин ушел от одной к другой. Теперь они обе являются его бывшими женами. И на дне рождения дочери Анастасии Волочковой обе дамы ясно дали понять – теперь они помирились.

Свою некогда заклятую соперницу балерина встретила приветственным поцелуем в губы, передает сайт "Комсомольская правда". Дочери Анастасии и Варвары тоже успели подружиться. Кроме того, на празднике присутствовал и сам Игорь Вдовин. Его балерина поблагодарила за то, что он смог найти время.

На празднике Анастасия Волочкова вспомнила, как у нее проходили роды Ариадны. Вся процедура заняла три часа,а связанную с рождением ребенка боль облегчал Игорь Вдовин, который массировал балерине спину. Волочкова отметила, что пойти на такой смелый шаг и присутствовать при родах решится далеко не каждый.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 24 2017 в 4:47 PDT

Отметим, праздник в более тесном семейном кругу Анастасия Волочкова устроила дочери днем раньше. "Когда Ариша радуется, я счастлива!🌺 Ну, и подарки!🌺 С Днем рождения, моя любимая!🌹", – написала балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 23 2017 в 3:36 PDT

"Я мечтала о дочке так давно! И я ее родила 12 лет назад... За три часа.. А на следующий день уехала из роддома и через три дня приступила к репетициям..💃🏼 Это мое сумасшествие нескончаемо!😂 Но у меня такая яркая жизнь! И я эту яркость привношу в жизнь Ариадны", – заметила Волочкова.