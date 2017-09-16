Незнакомец заплатил звездам "Дома-2" после ночи в клубе

Две звезды "Дома-2" стали обладательницами солидной суммы денег после того, как съездили отдохнуть в клуб. О том, каким образом они заработали эти средства, рассказала одна из них – Лера Фрост.

Крупная сумма денег, за ночь веселья в клубе материализовавшаяся в карманах красоток из "Дома-2", имеет самое невинное происхождение. Лера Фрост и Мария Кохно отправились в одно из столичных ночных заведений, чтобы немного расслабиться. Там они встретили Ольгу Бузову, разговором с которой и коротала время Лера Фрост.

После этого стали происходить загадочные события. По словам девушек, им вручили два букета белых роз, в которых были спрятаны деньги – от 20 до 50 тысяч рублей, точнее девушки подсчитать не смогли. Но и не этом неожиданный приток денег не прекратился.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Сен 2 2017 в 8:43 PDT

Следующая партия наличности поступила едва Лера Фрост начала позировать с букетом, чтобы задеть своего молодого человека Захара Саленко. "В тот момент с лестницы спускался пьяный мужчина и обратился к нам. Оказалось, он узнал меня. В руках у него была крупная сумма денег", – цитирует журнал "Дом 2" участницу телестройки. "Тут он начал засовывать бабки то в мой букет, то в Машин", – добавила она.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Авг 24 2017 в 1:56 PDT

При этом мужчина был в сопровождении помощника и охранника, и один из его спутников попытался остановить фонтан щедрости, вытаскивая купюры из букетов девушек. "Я просекла фишку, положила все в сумку и позвала Маху на выход", – добавила Лера Фрост. В завершение этой истории она подчеркнула, что не знает имени щедрого незнакомца, а также что с его стороны не было даже намеков на интим. Можно сказать, что он заплатил девушкам просто за то, что они в тот вечер были в одном с ним помещении.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Авг 23 2017 в 4:48 PDT

Отметим, на телепроекте "Дом-2" стали циркулировать слухи о том, что Лера Фрост принимает пожертвования от состоятельного любовника. Сперва деушка со скандалом и дракой поссорилась с молодым человеком, а затем с кулаками кинулась на подругу – ту самую Марию Кохно. Она подумала, что эти нелепые слухи стала распускать ее спутница из похода в клуб, хотя затем признала свою неправоту.