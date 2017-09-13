Галкин о возвращении Малахова на Первый канал

Максим Галкин высказался об уходе Андрея Малахова с Первого канала. Шоумен высказал мысль, что через три года телеведущий вернется.

Максим Галкин уверен, что уход Андрея Малахова с Первого канала это потеря. "Андрей имеет кратчайший путь подключения к зрителю, он с ним всегда на одной эмоциональной волне. Лично мне жалко, что он ушел. Я, конечно, простебал его в инстаграме, и многие из его фанатов, конечно, восприняли это как наезд. Но это абсолютно дружеский стеб", – объяснил Галкин.

Шоумен попытался представить мотивы ухода Малахова. К тому же Максим сам в свое время покидал "первую кнопку". "В какой-то момент возникает ощущение, что ты можешь что-то другое, происходит переоценка ценностей. Еще у каждого канала есть свой дух, есть своя политика работы с артистами и телеведущими. Каждому каналу идет свой тип телеведущего. Андрей Малахов – это, конечно, человек Первого канала", – убежден юморист.

Максим выразил убеждение, что через три года Андрей вернется на Первый канал. "При этом я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже. Просто везде по-разному. Можно сравнить, например, с кухней. Грубо говоря, Первый канал – это французская кухня, а "Россия" – русская. И вот есть трюфель – Андрей Малахов. Резали-резали трюфель, посыпали им все блюда, вдруг трюфелю показалось, что если его добавят в борщ, то это как-то изменит его жизнь. Но в какой-то момент трюфель поймет, что в борще ему не место – там он теряет свойства трюфеля, и вернется туда, где его правильно готовят", – цитирует Максима Галкина Meduza.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

Ранее в откровенном интервью Андрей Малахов объяснил причины ухода с Первого. "Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок", – сообщил он.

