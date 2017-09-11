Кончаловский рассекретил пассию и сына

Режиссер Егор Кончаловский неохотно распространяется о своей личной жизни. Однако благодаря новому видео он порадовал всех любопытствующих.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Егор Кончаловский выложил видеозапись, сделанную в московском гольф-клубе. Несмотря на то, что режиссер снимал себя (причем крупным планом), в объектив попали его любимая женщина вместе с их сыном. Когда та заметила, что стала участницей видеосъемки, она попыталась спрятаться, однако ей это не удалось.

Все подписчики Кончаловского смогли разглядеть избранницу режиссера с их сыном. Фанаты пришли в восторг. "Пупсик❤️😍🙏", "Миленький карапуз😍 здоровья крепкого Тимурику🌺💖", "Егор, это так прекрасно, что у Вас теперь есть сын. Эта радость просто чувствуется даже на расстоянии. Очень здорово! 🌹 Храни Господь 🙏", "Тьфу, тьфу, тьфу на вашего малыша))). Пусть растет счастливым и крепеньким на радость вашей семье", "Классные они у вас!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Сен 10 2017 в 11:41 PDT

Напомним, о том, что возлюбленная подарила Егору Кончаловскому сына, стало известно весной.Чтобы прояснить ситуацию, журналисты связались с самим режиссером. Тот не стал отпираться или отказываться от комментариев. "Дорогие друзья, добрый день. Да, это действительно правда, у меня родился сын. Мы назвали его Тимур. Это очень большая и важная новость в моей жизни. Вот поэтому я был так не активен в последнее время в социальных сетях. Спасибо большое и поздравьте меня," – сообщил Егор Кончаловский в своем аккаунте. Никаких подробностей режиссер раскрывать не стал.

Ранее Егор рассказал, что его новой избранницей стала юрист Мария Леонова. "Она не актриса, юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку", – сказал Кончаловский в интервью Лере Кудрявцевой. Ей нет еще и 35 лет. Познакомились влюбленные в суде.