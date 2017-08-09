Садальский обозвал Малышеву хамкой

Станислав Садальский опубликовал очередной "острый" пост в своем микроблоге. Актер уверен, что следом за Александром Олешко с Первого канала должна уйти Елена Малышева.

"Ведущий "Минуты славы" и "Точь-в-точь" прекратил работу и плавно перешел на НТВ. Что НТВ, что Александр Олешко. Друг друга стоят. Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства... Жду с нетерпением, а вы?" – обратился к подписчикам артист.

"Никогда! Первый канал в последнее время проводит политику ковыряния в грязном белье. Смотреть стало нечего, а что осталось – неинтересно или противно", "Такой маразм она вещает или в такой форме, что тошнит", "Малышева – очень неприятная тетка", "Да это вообще ходячее недоразумение, объект мемов, пародий и насмешек. Плюс ко всему у нее выражение лица, как у маньяка-убийцы", – поддержали Садальского интернет-пользователи.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 6 2017 в 9:57 PDT

Недавно выяснилось, что следом за Андреем Малаховым Первый канал покидает Александр Олешко – ведущий "Минуты славы" и "Точь-в-точь". Более того, оказалось, что он не работает там уже несколько месяцев. С телеведущим не продлили контракт, решив обойтись в новом сезоне без него.

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", – цитируют РИА Новости пресс-службу Первого.

Как писали Dni.Ru, решение Андрея Малахова шокировало и аудиторию "Пусть говорят", и работников главного телеканала страны. Ведущий перешел на сторону конкурентов и теперь будет вести ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". Эта программа уступала "Пусть говорят" в рейтингах, хотя мало чем отличалась. Однако с приходом Малахова все изменится, уверены продюсеры.