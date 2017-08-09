Садальский обозвал Малышеву хамкой
"Ведущий "Минуты славы" и "Точь-в-точь" прекратил работу и плавно перешел на НТВ. Что НТВ, что Александр Олешко. Друг друга стоят. Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства... Жду с нетерпением, а вы?" – обратился к подписчикам артист.
"Никогда! Первый канал в последнее время проводит политику ковыряния в грязном белье. Смотреть стало нечего, а что осталось – неинтересно или противно", "Такой маразм она вещает или в такой форме, что тошнит", "Малышева – очень неприятная тетка", "Да это вообще ходячее недоразумение, объект мемов, пародий и насмешек. Плюс ко всему у нее выражение лица, как у маньяка-убийцы", – поддержали Садальского интернет-пользователи.
Недавно выяснилось, что следом за Андреем Малаховым Первый канал покидает Александр Олешко – ведущий "Минуты славы" и "Точь-в-точь". Более того, оказалось, что он не работает там уже несколько месяцев. С телеведущим не продлили контракт, решив обойтись в новом сезоне без него.
"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", – цитируют РИА Новости пресс-службу Первого.
Как писали Dni.Ru, решение Андрея Малахова шокировало и аудиторию "Пусть говорят", и работников главного телеканала страны. Ведущий перешел на сторону конкурентов и теперь будет вести ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". Эта программа уступала "Пусть говорят" в рейтингах, хотя мало чем отличалась. Однако с приходом Малахова все изменится, уверены продюсеры.
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Участники перформанса не заметили подвоха
Как выяснилось, бизнесмен пока не намерен официально расторгать брак
Шумиха оказалась выгодной для телевизионщиков