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Самбурская ради любимого согласилась на ДНК-тест

Настасья Самбурская. Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4
Актриса пролила свет на личную жизнь. И призналась, что влюблена.
прочитано 2451 раз

Настасья Самбурская стала героиней шоу "Деньги или позор" на ТНТ4. По правилам гость получает от ведущего один миллион рублей, после чего тот начинает рассказывать самые откровенные факты из жизни собеседника и мучить неудобными вопросами. Если герой не хочет говорить на какую-либо тему, он может откупиться, лишившись некоторой суммы денег.

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Самбурская откровенно о рождении ребенка

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Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Ведущего зубодробительной программы о Самбурской заинтересовала ее личная жизнь, которая стремительно обрастает слухами. То у нее роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, то отношения с коллегой Стасом Ярушиным. В своем Instagram Настасья фанатам дает одну информацию, журналистам – совершенно другую. Где правда, а где ложь, непонятно.

Настасья Самбурская. Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4

Но, похоже, в этот раз актриса действительно собралась замуж. "Кажется, я влюбилась!" – призналась Самбурская на камеру. Найти жениха ей помог ведущий шоу "Деньги или позор". На съемках он предложил Настасье сдать образец ДНК, чтобы отыскать генетически подходящего мужчину. Что самое интересное – такой нашелся. И это не Тимур Батрутдинов.

Настасья Самбурская. Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4

По словам актрисы, ей надоели бесконечные пересуды – мол, почему она не заводит семью. "Никак не могут смириться с тем, что человек может быть счастлив, не имея детей и не будучи замужем. У меня складывается карьера, меня в жизни все устраивает. Но я ни в коем случае не агитирую строить карьеру и не рожать. Просто рожать нужно от человека, от которого ты хочешь ребенка. А не то чтобы "вот, мне уже 30 лет, пойду-ка я рожу"... И думать о том, как время поджимает", – пояснила Самбурская.

Автор: Феликс Грозданов9 августа 2017, 14:50
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