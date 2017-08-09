Знаменитый юморист готовится к свадьбе

Участник программы "Однажды в России" сделал предложение руки и сердца весьма оригинально. А на поиски бриллианта невесте потратил несколько месяцев.

Михаил Стогниенко, игравший в команде КВН "Плохая компания", а теперь снимающийся в сатирическом проекте "Однажды в России" на ТНТ, предложил своей девушке Ксении стать его женой прямо в разгар съемок нового сезона. Эту идею юморист вынашивал долго.

Торжественный момент был запланирован на конец съемочного дня во время исполнения традиционной музыкальной композиции. В скетче под кодовым названием "Предложение" были задействованы почти все актеры.

В финальной сцене Михаил пригласил любимую на сцену и, встав на одно колено, вручил кольцо с бриллиантом, предложив ей руку и сердце. Для Ксении это стало неожиданностью. Она ответила согласием, а все собравшиеся в студии не смогли сдержать слез.

"Я рассматривал разные варианты, как сделать Ксюше предложение, но потом прикинул, что при всех вводных и удачном стечении обстоятельств самое правильное – подарить кольцо на съемках, – рассказал Стогниенко Dni.Ru. – В подготовке были задействованы все мои коллеги: одни написали песню и аккомпанировали мне во время исполнения, остальные стояли за сценой с цветами и ждали команды, когда нас можно будет поздравить. Песня была о человеке, который при всей своей неуклюжести, ершистости и грубости старается быть милым и романтичным, но все его попытки терпят крах. После выступления я сказал, что дела на самом деле обстоят с точностью наоборот, пригласил Ксюшу на сцену и попросил ее руки. К счастью, она не стала долго тянуть с ответом и сразу согласилась. Кстати, на поиски того самого кольца я потратил около двух месяцев и теперь могу назвать себя экспертом в вопросах бриллиантов!"