Лариса Гузеева готовится к свадьбе

Актриса женит сына. И надеется на множество внуков.

У Ларисы Гузеевой сложились особенные доверительные отношения с детьми. "У нас вообще семья сплоченная – друг за друга горой, особенно учитывая давление со стороны: сплетни и ту ерунду, которую пишут про маму", – рассказала 16-летняя дочь актрисы Леля (Девушка настаивает, чтобы ее называли именно Леля, хотя по паспорту – Ольга).

Она признается, что отлично ладит со старшим братом Георгием – мол, даже может взять его вещи и сочетать их с предметами из собственного гардероба. "Иногда таскаю свитера у папы и брата – ношу с джинсами. Могу взять у брата шорты с футболкой, чтобы сходить за молоком", – призналась Леля.

Скоро в их семье появится новый член – Георгий задумал жениться. "Сын сделал предложение своей девушке Анне, подарил ей кольцо. Она ответила согласием", – рассказала Гузеева. По ее словам, молодые люди уже несколько лет живут вместе и она одобряет выбор наследника. Гузеева считает Аню родной дочерью – они проводят вместе много времени, а год назад даже отправились в путешествие по Версалю.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Дек 17 2016 в 10:58 PST

Лариса признается, что давно готова к внукам и надеется, что у Георгия и Анны будет много детей. "Я жалею, что в свое время не родила десяток, и прошу молодых не повторять моих ошибок: двое детей – это очень мало!" – цитирует Гузееву журнал StarHit.

Публикация от Лариса Гузеева (@_larisa_guzeeva_funclub) Фев 28 2017 в 10:23 PST

Напомним, что сама Гузеева была замужем трижда. Первый ее супруг Илья увлекался наркотиками и умер от саркомы сердца. Со вторым мужем Кахой Гузеева рассталась вскоре после рождения сына. В 40 лет Гузеева вышла замуж за Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и отельеров России.