Олега Яковлева похоронили на 40-й день после смерти

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, передает сайт НТВ.Ru. На кладбище собрался узкий круг близких друзей и родственников артиста, всего на церемонии присутствовали около 20 человек. Сообщается, что прах артиста был предан земле на 40-й день после его смерти. Олег Яковлев скончался 29 июня в одной из московских больниц. 1 июля его тело было кремировано.

