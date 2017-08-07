Звезда "Кухни" стала мамой во второй раз

Звезда телесериала "Кухня" Елена Подкаминская стала мамой во второй раз. Актриса родила дочку 3 августа 2017 года.

Помощница актрисы Антонина сообщила, что роды у Елены прошли хорошо. "Мама и дочка уже дома, Лена сейчас проводит время с малышкой, не может на нее налюбоваться. С именем родители пока не определились", – рассказала она, отметив, что девочка телезвезды "просто очаровательна".

Ай-яй-яй! �� @agutinleonid Наш босоногий восторг неиссякаем! ������ #photo by @veraundritz Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Июл 30 2017 в 9:03 PDT

Примечательно, что отец новорожденной девочки – 39-летний строитель Денис Гущин. Подруга актрисы Юлия рассказала, что он очень прост в общении. "Денис на протяжении всей беременности постоянно был рядом с любимой. Лене очень повезло с ним", – отметила она. Также приятельница подчеркнула, что у любовника Подкаминской в Самаре растет пятилетняя дочь, поэтому он знает, как общаться с детьми, передает "СтарХит".

Отметим, что Елена Подкаминская познакомилась с Денисом Гущиным несколько лет назад, когда актриса делала перепланировку в квартире. Вскоре между ними возникли романтические отношения, и супруг телезвезды, бизнесмен Александр Пляцев подал на развод из-за ревности. Их общая семилетняя дочь Полина легко нашла общий язык со строителем.

700 000 ❤️ #первыйденьлета �� #очемговорятмужчины #продолжение �� Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Июн 1 2017 в 9:26 PDT

Несмотря на это, между актрисой и бизнесменом до сих пор сохраняются дружеские отношения, поэтому девочка хорошо общается как с мамой, так и с папой. В то же время родственники Подкаминской пытались помочь Полине привыкнуть к новому отцу. В частности, ее дедушка придумывал сказки, которые объясняли перемены в ее жизни.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Апр 20 2017 в 9:00 PDT

Добавим, что сама Елена Подкаминская ранее не рассказывала о своем интересном положении. Она регулярно публиковала в социальных сетях фотографии в свободной одежде, но при этом не намекала на беременность. Впрочем, в беседе с журналистами она не стала скрывать, что действительно ждет ребенка.

600000?!?��❤ Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Мар 15 2017 в 8:28 PDT

Напомним, Елена Подкаминская подала на развод с Александром Пляцевым в 2015 году после семи лет брака. По ее словам, муж был не в восторге от ее славы, ревновал к партнерам по съемочной площадке и пытался сделать ее "карманной".