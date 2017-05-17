Елена Подкаминская подтвердила вторую беременность

Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская впервые рассказала о второй беременности, хотя репортеры углядели у нее округлый живот уже давно. Отец будущего малыша актрисы далек от мира шоу-бизнеса.

Артистка воспитывает маленькую дочь Полину от первого брака. Свою вторую беременность 38-летняя Подкаминская долго прятала от чужих глаз под свободными нарядами. Елена старалась не афишировать перемены в своей личной жизни, потому что в прошлом столкнулась с негативом.

После развода актрисы с мужем в СМИ появились кое-какие выдуманные материалы, не соответствующие действительности. В тот момент Подкаминская решила обсуждать с журналистами только работу. Исключение она сделала только для издания ОК!.

"Я не стремлюсь делать инфоповод из личной жизни. Для меня это интервью журналу – скорее эксперимент, очень надеюсь, что в результате удастся избежать пересудов и бессмысленных фантазий. Хочется уберечь себя и близких мне людей от ненужных разговоров и слухов", – призналась Елена.

Актриса не планирует после родов долго засиживаться дома. "Что касается работы, конечно, счастливой возможности уйти в декрет и отключиться от дел у меня нет, – посетовала Подкаминская. – Хотя ритм, безусловно, сейчас сбавлен. Поэтому вся надежда на крепкий тыл и поддержку родных и близких".

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Май 17 2017 в 4:17 PDT

Отцом второго отпрыска Елены стал человек не из актерской среды. Он предпочитает оставаться в тени. "Его совершенно не интересует публичность, и он против вторжения в наше личное пространство. Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем", – сообщила актриса.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Янв 31 2017 в 7:47 PST

Интересно, что ранее в интервью Подкаминская заявляла о желании родить еще детей, но при этом находясь в браке. "Свободные отношения мне кажутся немного странноватыми и малоприменимыми, если дело касается рождения ребенка. Хотя я и согласна, что штамп в паспорте никак не влияет не отношения мужчины и женщины и не дает гарантии, что эти отношения будут долгими и счастливыми", – утверждала актриса.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Апр 30 2017 в 11:54 PDT

Напомним, Елена Подкаминская подала на развод с супругом, бизнесменом Александром Пляцевым в 2015 году после семи лет брака. По словам актрисы, муж был не в восторге от ее славы, ревновал к партнерам по съемочной площадке и пытался сделать ее "карманной".