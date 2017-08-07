Любовница Тарасова возмутила наглостью

Костенко резвится в доме, который фтуболист строил для Бузовой. Поклонники в шоке.

Модель Анастасия Костенко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена прыгающей на батуте с футболистом Дмитрием Тарасовым. "Первые выходные в нашем доме", – подписала снимок Настя.

Сделала она это напрасно, поскольку комментаторы тут кинулись юродствовать. "В твоем доме? Смешно. Самой не стремно?", "Не в "нашем" а в Димином. Когда расстанетесь, так оно и будет", "Норм ты так домик себе приписала, который строился не для тебя", "Это чужое счастье! На чужом счастье,счастье не построишь!, "Бузову забыли позвать! Отметили бы вместе, она бы тебе советы дельные дала. А то скоро какая-нибудь Маша выложит фото с "твоего" батута", – пишут поклонники.

Повод для язвительности у них есть, конечно. Дело в том, что прыгают влюбленные на фоне дома, который Тарасов покупал еще будучи в браке с Ольгой Бузовой. Она занималась там ремонтом, покупала мебель. Но во время развода оказалось, что недвижимость оформлена на маму Дмитрия Тарасова, и поэтому звезда "Дома-2" ничего не получит.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Авг 6 2017 в 11:47 PDT

"Свекрови дом, но ты не жена и не будешь ею, скорее всего. Чувство страсти через пару лет пройдет", "Не счастлив он с тобой. Это видно.... и дом не ваш! А только его и матери", –удивляются подписчики Костенко ее наглости. Сам же Тарасов тоже позволил себе комментарий к фото: "В твоем доме, родная". Ему, кажется, плевать на то, кто и что думает. Ведь он счастлив.